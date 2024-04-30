Воздушную цель сбили на подлете к Белгороду | 360°

30 апреля 2024, 08:10
Воздушную цель сбили на подлете к Белгороду
Гладков: система ПВО сбила воздушную цель возле Белгорода
В Белгородском районе утром 30 апреля сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале, на подлете к городу сбили воздушную цель.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
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Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Жителей попросили по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам. Спустя полчаса сирены смолкли.
Ранее обстрел ВСУ оставил без света шесть белгородских сел. Повреждения получила линия электропередач на окраине одного из населенных пунктов. Среди местных жителей никто не пострадал.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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