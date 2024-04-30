Воздушную цель сбили на подлете к Белгороду | 360°

Важное 30 апреля 2024, 08:10 Воздушную цель сбили на подлете к Белгороду Гладков: система ПВО сбила воздушную цель возле Белгорода РИА «Новости»

Читать 360 в

В Белгородском районе утром 30 апреля сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале, на подлете к городу сбили воздушную цель.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Реклама

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Жителей попросили по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам. Спустя полчаса сирены смолкли.

Ранее обстрел ВСУ оставил без света шесть белгородских сел. Повреждения получила линия электропередач на окраине одного из населенных пунктов. Среди местных жителей никто не пострадал.