Второй день подряд. Новое землетрясение произошло в горах Северного Кавказа

В горах Северного Кавказа, в Карачаево-Черкесии, произошло новое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали 18 мая в 06:06.

По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в пяти километрах от Домбая. Его магнитуда составила 3,9, а эпицентр находился на глубине 10 километров. Подземный толчок зафиксировали на 20 сейсмостанциях, сообщили «Кубанские Новости».

Накануне в горах Северного Кавказа зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Подземные толчки были в Ингушетии — неподалеку от города Магас. Очаг также располагался на глубине 10 километров.

Еще одно мощное землетрясение произошло 15 мая неподалеку от места переговоров Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции.