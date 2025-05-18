Второй день подряд. Новое землетрясение произошло в горах Северного Кавказа

В горах Северного Кавказа, в Карачаево-Черкесии, произошло новое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали 18 мая в 06:06.
По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в пяти километрах от Домбая. Его магнитуда составила 3,9, а эпицентр находился на глубине 10 километров. Подземный толчок зафиксировали на 20 сейсмостанциях, сообщили «Кубанские Новости».
Накануне в горах Северного Кавказа зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Подземные толчки были в Ингушетии — неподалеку от города Магас. Очаг также располагался на глубине 10 километров.
Еще одно мощное землетрясение произошло 15 мая неподалеку от места переговоров Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции.
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