Мощное землетрясение произошло неподалеку от места переговоров Зеленского и Эрдогана в Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Конья. Толчки ощущались и в Анкаре, где на данный момент проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщило турецкое издание TRTHaber .

Сейсмическую активность зафиксировали в районе Кулу в 15:26 по местному времени на глубине 18,73 километра. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как испуганные жители выбежали на улицы.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, на данный момент сотрудники оперативных служб города работают на месте ЧП. Сведений о пострадавших или повреждениях нет.

В этот момент в Анкаре проходила рабочая встреча Зеленского и Эрдогана. Украинский лидер заявил, что примет решение о дальнейших шагах, касающихся переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, только после этого мероприятия.