В горах Северного Кавказа зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 3,4 в Ингушетии, неподалеку от города Магас. Об этом сообщила Единая геофизическая служба РАН .

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров.

Ранее сейсмическую активность засекли в провинции Конья. Подземные толчки зарегистрировали на глубине 18,73 километра. В Сети появились видеозаписи с испуганными жителями, выбежавшими на улицу.

Магнитуда землетрясения составила 5,2, оно произошло во время встречи украинского лидера Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Издание TRT Haber подтвердило, что толчки ощущались и в столице страны. Информация о пострадавших не поступала, на место ЧП прибыли спасатели.