ВСУ выпустили по Белгородской области 25 снарядов Vampire за ночь | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 07:11 ВСУ выпустили по Белгородской области 25 снарядов Vampire за ночь Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над Белгородской областью 25 снарядов Vampire

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Вооруженные силы Украины ночью выпустили по Белгородской области 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства ПВО их уничтожили. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — указали в оборонном ведомстве.

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 25 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Накануне украинские боевики также пытались атаковать российский регион. ВСУ выпустили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник по Белгородской области. Средства ПВО уничтожили все снаряды противника.

Вечером 13 мая в регионе звучали сирены ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладкова призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.