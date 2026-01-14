Украинские войска в срочном порядке оставляют свои позиции в Харьковской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что оставленные окопы украинские боевики старательно минируют с помощью беспилотников.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросило связистов из 76-го полка для укрепления обороны на Харьковском направлении. На месте нашли документы военных из этого подразделения.

До этого российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34НВО скинул планирующую авиабомбу по укрепрайонам 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ковшаровка южнее Купянска. Украинские военные засели в многоэтажке, организовав там укрепления. Однако бетонные стены здания не стали проблемой для ФАБ-3000.