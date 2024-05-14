ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет в Новотроицком | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 08:20 ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет в Новотроицком СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Новотроицком в ДНР Unsplash

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Украинские боевики сбросили с дрона взрывоопасный предмет в населенном пункте Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале СЦКК.

Вооруженные силы Украины атаковали дроном накануне в 23:10.

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«Населенный пункт Новотроицкое: сброс ВОП (взрывоопасный предмет — прим. ред.) с БПЛА», — уточнили в СЦКК.

В 06:00 ВСУ выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра. Утром 14 мая украинские бойцы украинской армии также попытались атаковать Белгородскую область. По региону выпустили 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили все объекты.

Из-за продвижения отечественных подразделений ВСУ приняли решение перебросить резервные войска в Харьковскую область. В регионе уже «происходят боевые столкновения», заявил начальник генштаба украинской армии Анатолий Баргилевич.