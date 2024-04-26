Жительница Брянской области умерла после атаки ВСУ на автобус | 360°

26 апреля 2024, 15:34
Жительница Брянской области умерла после атаки ВСУ на автобус
Богомаз: жительница Курковичей умерла после атаки ВСУ на автобус
В селе Курковичи Брянской области скончалась женщина, которая пострадала после атаки ВСУ на гражданский автобус. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате атаки украинских террористов дроном-камикадзе по простым мирным гражданам в селе Курковичи в четверг одна из пострадавших женщин скончалась от полученных ранений. Выражаюсь родным и близким глубокие соболезнования», — написал он.
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Богомаз отметил, что власти региона окажут семье погибшей материальную помощь.
Накануне националисты нанесли удар по пассажирскому автобусу в Стародубском муниципальном округе. Всего ранения получили четыре человека, в том числе школьник 14 лет.
В пятницу, 26 апреля, стало известно о гибели жителя села Коровяковка в Курской области после очередного обстрела со стороны боевиков. Повреждения также получили пять домов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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