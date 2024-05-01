ВСУ атаковали поселок Красное в Белгородской области | 360°

01 мая 2024, 21:35
ВСУ атаковали поселок Красное в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ атаковали поселок Красное в Белгородской области
ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, украинские националисты запустили в сторону поселка два дрона-камикадзе. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.
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«В результате атак пострадавших нет, повреждены два легковых автомобиля и забор частного жилого домовладения», — уточнил губернатор.
Вечером этого же дня Гладков заявил, что ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области. Из местных жителей никто не пострадал, однако две легковые машины получили повреждения.
Утром дрон-камикадзе ВСУ влетел в торговый объект в селе Вознесеновка в Шебекинском городском округе. По словам Гладкова, в результате случившегося повредилась кровля хозяйственной постройки во дворе частного жилого домовладения.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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