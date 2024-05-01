Украинский дрон-камикадзе рухнул и взорвался в селе под Белгородом | 360°

Важное 01 мая 2024, 16:17 Украинский дрон-камикадзе рухнул и взорвался в селе под Белгородом Гладков: ВСУ атаковали Ясные Зори с помощью дрона, повреждены два авто

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Вооруженные силы Украины 1 мая атаковали село Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — написал он.

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Глава региона добавил, что повреждения получили две легковушки. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

В этот же день украинский дрон-камикадзе влетел в торговый объект в селе Вознесеновка. Еще один беспилотник повредил кровлю хозпостройки во дворе частного жилого дома.

Накануне, 30 апреля, вражеский БПЛА сбросил зажигательный боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Один человек погиб.