Украинский дрон-камикадзе рухнул и взорвался в селе под Белгородом | 360°

01 мая 2024, 16:17
Украинский дрон-камикадзе рухнул и взорвался в селе под Белгородом
Гладков: ВСУ атаковали Ясные Зори с помощью дрона, повреждены два авто
Вооруженные силы Украины 1 мая атаковали село Ясные Зори в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — написал он.
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Глава региона добавил, что повреждения получили две легковушки. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
В этот же день украинский дрон-камикадзе влетел в торговый объект в селе Вознесеновка. Еще один беспилотник повредил кровлю хозпостройки во дворе частного жилого дома.
Накануне, 30 апреля, вражеский БПЛА сбросил зажигательный боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Один человек погиб.
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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