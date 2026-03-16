Мирный житель пострадал при атаке дрона в Шебекинском округе

Житель села Маломихайловка Шебекинского округа пострадал от удара дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

«В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.

Предварительно, пострадавшему диагностировали осколочные ранения живота и ноги. Раненому оказывают необходимую помощь.

В этот же день в Белгородской области при налете БПЛА пострадал житель села Графовка. Беспилотник ударил по легковому автомобилю на территории предприятия. Врачи оценили состояние раненого как тяжелое.