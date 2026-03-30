ВСУ атаковали пассажирский автобус и дома в Херсонской области

В результате атак ВСУ на Херсонскую область пострадали пассажирский автобус, жилые дома и магазины. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале .

«За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погибла одна мирная жительница, четыре человека пострадали», — написал он.

В Князе-Григорьевке, Таврийске, Раденске, Костогрызове, Малых Копанях и Плодовом получили повреждения частные жилые дома. В Князе-Григорьевке также пострадали две хозяйственные постройки и легковой автомобиль. В Таврийске и Раденске разрушены здания магазинов. В Тарасовке ВСУ атаковали грузовой автомобиль, а в Каховке — пассажирский автобус.

Ранним утром 30 марта вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Обошлось без жертв. Жилые и социальные объекты не пострадали. После массированной атаки БПЛА в Таганроге один человек погиб, восемь пострадали.