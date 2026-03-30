После массированной атаки БПЛА в Таганроге пострадали почти 40 домов

После массированного налета беспилотников в Таганроге почти 40 домов получили повреждения, один человек погиб. Об этом в телеграм-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе № 26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе № 27», — сказала она.

Также при атаке БПЛА пострадали три предприятия. Из дома 1 на улице Свободы эвакуировали жильцов. Территорию перекрыли, на месте работают саперы. Еще приостановили трамвайное движение в направлении завода Бериева.

В результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали, одну женщину положили в больницу. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Сегодня за ночь над Россией силы ПВО сбили 102 беспилотника ВСУ. Дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Ульяновской, Волгоградской, Пензенской и Самарской областями, а также в Крыму, Краснодарском крае и над Азовским морем.