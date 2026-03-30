Дроны атаковали промышленное предприятие в Тольятти

Утром 30 марта вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX .

«Жертв нет. Жилые и социальные объекты не пострадали. Ведутся работы оперативными службами», — написал глава региона.

Федорищев подчеркнул, что на месте работают оперативные службы. Он также отметил, что фото- и видеосъемка БПЛА и последствий их использования запрещены. Губернатор призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее при детонации дрона в Белгородской области пострадали два бойца «Орлана». У мужчин диагностировали баротравмы и осколочные ранения. После массированного налета беспилотников в Таганроге почти 40 домов получили повреждения, один человек погиб.