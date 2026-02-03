Один человек пострадал в Брянской области после атаки ВСУ на сельхозпредприятие

Украинские боевики атаковали сельхозпредприятие в Брянской области в селе Подывотье Северского района. В итоге пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

«В результате террористического удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, минно–взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия», — написал он.

Мужчину госпитализировали, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Также после атаки полностью уничтожены легковушка и кормовоз. На месте ведут работу сотрудники оперативных служб.

Вчера ночью над Россией уничтожили более 30 беспилотников за ночь. БПЛА перехватили над Краснодарским краем, Белгородской, Ростовской, Брянской, Астраханской и Курской областями.