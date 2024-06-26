В Пермском крае на руднике «Уралкалия» произошла вспышка газа и пострадали двое рабочих. Пресс-служба компании сообщила об этом РИА «Новости».
«Произошла вспышка газа, пострадали два человека, задействован ПМЛЛПА, персонал выведен на поверхность», — заявил представитель компании.
Авария случилась в Соликамске на руднике СКРУ-3 в 03:27 (01:27 по московскому времени). Причину выяснят специалисты. Другие производственные объекты «Уралкалия» продолжили работать в штатном режиме.
Вспышка газа произошла на руднике в Соликамске
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