Вспыхнувший накануне пожар потушили в Крыму

Спасатели ликвидировали лесной пожар в районе Судака на 15 гектарах

Пожарные полностью ликвидировали пожар на 15 гектарах, вспыхнувший накануне в горно-лесной местности вблизи Судака. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В тушении огня участвовали почти 200 специалистов и 44 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС, сбрасывавшие воду. Ситуация осложнялась жаркой погодой и сильным ветром.

Накануне спасатели предупредили о пожароопасной ситуации, сложившейся в Нижегородской области.

В среду министр Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с лесными пожарами.