Путин заслушал доклад главы МЧС о борьбе с пожарами и последствиями паводков

Глава МЧС Александр Куренков на совещании правительства доложил президенту Владимиру Путину о ходе борьбы с лесными пожарами и о ликвидации последствий весенних паводков. Текст доклада привела пресс-служба Кремля.

Путин начал с этого вопроса совещание правительства, которое провел по видеосвязи.

«Пожалуйста, Александр Вячеславович, как сейчас обстановка?» — обратился он к главе МЧС.

По словам Куренкова, с начала года зафиксировали почти 6000 очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 миллиона гектаров. По сравнению с прошлым годом снизилось их количество, но увеличилась площадь, пройденная огнем.

Сейчас в России свыше 500 лесных пожаров, из них локализовать удалось только 62. В тушении задействовали более шести тысяч человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов.

Говоря о ликвидации последствий паводков, Куренков отметил, что власти регионов столкнулись с проблемами при выплате компенсаций. Почти треть из 700 тысяч заявлений оказались повторными или от людей, которые не пострадали. Кроме того, в Оренбургской области поначалу не регистрировали обращения из-за технических сбоев. К настоящему моменту удалось отработать 98% заявлений. Свыше 420 тысяч человек получили материальную помощь на общую сумму 11 миллиардов рублей. Детей из пострадавших регионов отправляют в летние лагеря.

В Якутии 1 июля из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального характера.