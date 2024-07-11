МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Нижегородской области

В большинстве районов Нижегородской области прогнозируется повышенная пожароопасность. Чрезвычайная обстановка в регионе будет действовать с 11 по 17 июля, написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

В ведомстве рассказали, что распространению лесных пожаров способствует сухая и теплая погода. Специалисты прогнозируют повышение количества очагов и площадей природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты.

С наступлением пожароопасного сезона в регионе уже зафиксировали 17 лесных пожаров.

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