МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Нижегородской области

В большинстве районов Нижегородской области прогнозируется повышенная пожароопасность. Чрезвычайная обстановка в регионе будет действовать с 11 по 17 июля, написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

В ведомстве рассказали, что распространению лесных пожаров способствует сухая и теплая погода. Специалисты прогнозируют повышение количества очагов и площадей природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты.

С наступлением пожароопасного сезона в регионе уже зафиксировали 17 лесных пожаров.