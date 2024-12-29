«Все в порядке». Появились подробности спасения тонувшего мальчика в Москве

Мать упавшего в пруд мальчика: сына из воды вытащил прохожий, гулявший с собакой

Девятилетний мальчик упал в воду и провалился под лед на Олимпийских прудах в Москве. Ребенка спас случайный прохожий. Об этом 360.ru сообщила мать пострадавшего Юлия.

По ее словам, сын гулял с другом недалеко от пруда. Ранее там сняли ограждение, пояснила Юлия, мальчик поскользнулся и упал в воду.

«Поскользнулся. Гуляли с другом, там нет ограждения, сняли вокруг пруда. Поскользнулся и упал туда», — отметила женщина.

Ребенка спас случайный прохожий — мужчина гулял с собакой. Он не остался равнодушным свидетелем и вытащил мальчика из воды.

«Молодой человек гулял с собачкой, помог», — добавила мать.

Ребенок не пострадал, только испугался. Юлия рассказала, что благодаря оперативности прохожего, сын не получил переохлаждения, так как мало пробыл в холодной воде.

«Вызвали скорую, посмотрели, все показатели в норме. <…> Все в порядке с ребенком», — рассказала Юлия.

Врачи скорой помощи, которые осматривали пострадавшего после происшествия, даже не рекомендовали госпитализацию, сразу отпустили с матерью домой.