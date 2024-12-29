Девятилетний мальчик провалился под лед на Олимпийских прудах

Девятилетний мальчик провалился под лед и едва не утонул на Олимпийских прудах в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Пожарные успели прибыть и спасти его. Ребенок жив, сейчас его отогревают», — сказал собеседник.

Мальчика осмотрели врачи. Он не пострадал, лишь заработал испуг.

Upd: ребенка из воды спас прохожий.

Ранее подросток провалился под лед на Химкинском водохранилище. Товарищи помогли ему выбраться, после чего компания разбежалась.