Девятилетний мальчик провалился под лед и едва не утонул на Олимпийских прудах в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Пожарные успели прибыть и спасти его. Ребенок жив, сейчас его отогревают», — сказал собеседник.
Мальчика осмотрели врачи. Он не пострадал, лишь заработал испуг.
Upd: ребенка из воды спас прохожий.
Ранее подросток провалился под лед на Химкинском водохранилище. Товарищи помогли ему выбраться, после чего компания разбежалась.
Подростку оторвало руку взрывом петарды на фуд-корте в Нижнем Новгороде
Девятилетний мальчик провалился под лед на Олимпийских прудах
Мужчина пропал в Битцевском парке после ссоры с женой
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, но получали отказ
Выжившая в авиакатастрофе в Муане стюардесса заговорила
Алиев посмертно наградил экипаж разбившегося в Актау Embraer 190
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте