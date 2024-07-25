«Все симптомы вылезли сразу». Жители Минусинска пожаловались на отравление шаурмой

Массовое отравление шаурмой произошло в Минусинске. За помощью к медикам обратились восемь человек. О случившемся 360.ru рассказала пострадавшая Нигина.

Девушка поделилась, что она и ее брат приобрели шаурму в кафе 19 июля. На следующий день рано утром им стало плохо.

«Уже в пятницу, в 05:30 утра я проснулась от сильной боли в животе. У меня одновременно и живот очень сильно закрутило, и одновременно рвота началась. Все симптомы отравления вылезли сразу. Буквально за долю, наверное, секунд у меня температура сразу взлетела до 39», — рассказала Нигина.

До сих пор у девушки болит живот. Они с братом все еще находятся в больнице.

«Мы в больнице, потому что мне сегодня анализ пришел, что у меня сальмонеллез. Остальным, кто лежит, еще не пришли. Очень сильно плохо. Я не знаю, из чего это все получилось», — добавила пострадавшая.

Она рассказала, что ее брат находится в тяжелом состоянии — ему начали давать антибиотики на фоне воспалительного процесса.

«У нас еще воспаление тонкого кишечника благодаря этому. У него (брата — прим. ред.) гораздо хуже. У него температуру сбивают до сих пор. У него инфекция, видимо, хорошо там развивается», — заявила девушка.

По ее словам, пострадавших больше, чем восемь, так как многие не стали обращаться за медицинской помощью. Нигина и еще одна потерпевшая, у которой отравился ребенок, намерены подать заявление в суд.

Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случившегося, сообщил сайт kp.ru.

На прошлой неделе минимум 11 человек отравились шаурмой в Благовещенске. Роспотребнадзор приостановил работу нескольких заведений общепита.