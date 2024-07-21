Массовое отравление шаурмой произошло в Благовещенске

СК взял на контроль случай с массовым отравлением шаурмой в Благовещенске

Минимум 11 человек обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции после отравления шаурмой. Следственный комитет России взял расследование обстоятельств ЧП под свой контроль, сообщил сайт kp.ru .

Роспотребнадзор приостановил работу нескольких заведений быстрого питания — летнего кафе Городского парка культуры и отдыха, «Шаурма № 1» и «Шаурма 5 звезд».

Глава СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Станиславу Белянскому доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

«В заведениях отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество пищевой продукции. Нет канализации, отсутствует горячая вода, не соблюдается температурный режим хранения полуфабрикатов для приготовления шаурмы. Мытье разделочного инвентаря и посуды проводится без использования средств дезинфекции», — отметили в ведомстве.

Деятельность точек питания приостановили на 90 суток, проводятся дополнительные проверки.

Ранее число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы выросло до 24 человек. Хозяина заведения отправили под домашний арест.