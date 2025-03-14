Фрагмент крыши упал на Cherry в Москве. Пострадал мужчина

Фрагмент крыши дома упал на автомобиль на улице Маршала Тимошенко. О происшествии днем 14 марта сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
По словам владельца авто, на машину упал ластиковый фрагмент на машину и зацепил стоявшего рядом человека.
«Скорая приехала, разбираемся. У пострадавшего травма ноги», — уточнил он.
Ранее дерево рухнуло на две машины на севере Москвы во время сильного шторма.
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