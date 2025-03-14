Фрагмент крыши упал на Cherry в Москве. Пострадал мужчина

Источник 360.ru: в Кунцево кусок крыши дома упал на машину, пострадал человек

Фрагмент крыши дома упал на автомобиль на улице Маршала Тимошенко. О происшествии днем 14 марта сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По словам владельца авто, на машину упал ластиковый фрагмент на машину и зацепил стоявшего рядом человека.

«Скорая приехала, разбираемся. У пострадавшего травма ноги», — уточнил он.

Ранее дерево рухнуло на две машины на севере Москвы во время сильного шторма.