Москву накрыл девятибалльный шторм. Как не пострадать в непогоду?

Lantyukhov Sergey/news.ru
Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

В пятницу, 14 марта, Москву накроет мощный шторм. Метеорологи оценили его в девять баллов по шкале Бофорта. Как защитить себя и когда закончится буря, разбирался 360.ru.

Девятибалльный шторм 14 марта в Москве: что прогнозируют

Погода в Москве начала портиться с 12 часов, и с каждым часом ветер будет только усиливаться. Пик шторма начнется около 15:00, а порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду, предупредил синоптик Александр Ильин.

«Ветер уже уплотняется. Основные порывы ожидаются с 15 до 18-19 часов. В этот период будет проходить холодный атмосферный фронт, температура начнет резко ползти вниз, и все это будет сопровождаться порывистым ветром», — указал эксперт в беседе с 360.ru.

Опасности урагана в Москве и Подмосковье

Нагрянувший в столицу ураган способен причинить значительный ущерб жителям. Он может ломать деревья, повреждать линии электропередачи и срывать рекламные щиты.

Фото: РИА «Новости»

В мегаполисе ветер особенно опасен из-за плотной застройки и большого количества инфраструктуры.

«Такие мощные порывы ветра могут привести в движение все, что плохо закреплено. Необходимо быть очень внимательными на улице», — подчеркнул Ильин.

Как защитить себя во время шквалистого ветра 14 марта

По словам заслуженного спасателя России Сергея Щетинина, в такую непогоду по возможности лучше оставаться дома. Но и внутри жилого помещения необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

«Без крайней необходимости не стоит выходить на улицу самим и тем более выпускать погулять детей. Дома нужно закрыть все окна, однако стоит постараться держаться от них подальше, поскольку любой сорванный ветром предмет может прилететь в окно», — сказал Щетинин.

Фото: РИА «Новости»

Жителям частных домов нужно убрать с участка в укрытие все незакрепленные предметы. Также желательно выключить электричество и газ.

«Если вы оказались на улице в разгар урагана, то постарайтесь как можно скорее укрыться в помещении. В Москве безопасным местом будет любая станция метро, а вот от зданий со стеклянными витринами стоит держаться подальше», — добавил спасатель.

Также необходимо обходить стороной рекламные баннеры и любые шаткие конструкции. Не нужно пытаться спрятаться от непогоды под деревьями.

Фото: РИА «Новости»

В МЧС призвали отказаться от поездок на автомобилях. Если этого сделать не получается, то при движении лучше снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспортного средства. Парковать машину нужно в местах, где нет риска обломов крупных веток или обрывов конструкций.

Не помешает и заранее зарядить телефоны и другие электронные устройства, поскольку при штормовом ветре возможны перебои с электроэнергией.

Когда закончится шторм в Москве

После шести часов вечера ураган начнет понемногу стихать. Ночью его порывы будут достигать 8-12 метров в секунду, уточнил Ильин.

Lantyukhov Sergey/news.ru
Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

В субботу, 15 марта, в Москве ожидается небольшой ветер, облачность и температура от минус одного до плюс четырех градусов.

Что делать, если на автомобиль упало дерево

В первую очередь при падении дерева на автомобиль нужно обратиться в правоохранительные органы, а именно к участковому, за получением документа, подтверждающего факт случившегося. Об этом 360.ru рассказал юрист Игорь Озеров.

«Пока участковый в пути, нужно зафиксировать повреждения автомобиля, а также то, в каком состоянии находится упавшее дерево, — имеются ли на нем какие-либо гнилостные изменения», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

После получения постановления от участкового нужно обратиться в Росгидрометцентр России за справкой о погоде, которая даст понимание, какая реальная сила ветра была на месте в момент происшествия.

«Если сила ветра составляла меньше 16 метров в секунду, необходимо привлечь независимую экспертизу для расчета причиненного ущерба. А затем можно обращаться в суд по месту нахождения ответчика либо истца», — указал юрист.

Озеров добавил, что ответчиком в таких случаях, как правило, выступает ГБУ «Жилищник», которое отвечает за озеленение территории в Москве.

Автоюрист Дмитрий Славнов при этом обратил внимание, что зачастую виновниками происшествий становятся сами автовладельцы, которые паркуют транспортные средства под деревьями или шаткими конструкциями, несмотря на штормовое предупреждение.

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