«Все на соплях держалось». Стали известны детали несчастного случая на квесте в Башкирии

Во время квеста в Стерлитамаке, где из окна выпали трое студентов, актер использовал электрошокер. Об этом 360.ru рассказал Элчин, один из пострадавших.

Он сообщил, что ходил на квест не впервые и уже имел опыт в решении загадок и поиске выхода из многочисленных комнат.

«Мы пошли на квест, там все происходило как обычно, тоже раньше ходил, давно уже. Единственное, что я изначально понимал, что состояние здания вообще критичное. Оно стоит сколько лет, все на соплях держалось», — подчеркнул мужчина.

Он отметил, что вместе с друзьями испугался электрошокера, который шумел и вспыхивал в темноте. Молодые люди отбежали от актера подальше в угол. О том, что там было окно, никто даже не догадывался.

«Мы услышали шокер, что актер приближается, вспышки эти. Я побежал в угол, присел и на тот момент я не понимал, что это окно. Также и ребята мои к углу подошли. А стекло, получается, оно не пластиковое, а обычное, стеклянное было. Его закрыли фанерой тонкой», — добавил пострадавший.

Студент поделился, что после падения из окна у него болит голова, а ночами трудно заснуть.

«У меня сотрясение, считается как средняя тяжесть вреда. Швы на ягодицы, различные ушибы и ссадины, на голове порезы», — объяснил он.

По его словам, организатор квеста согласился компенсировать только стоимость лекарств, поэтому молодой человек планирует подать на него в суд.

«Он сказал, что через суд решит вопрос. Я сказал: „Хорошо“», — отметил пострадавший.

Ранее сотрудница квест-комнаты опровергла данные о том, что актер использовал электрошокер. Она сообщила, что в момент падения он находился в другой комнате.