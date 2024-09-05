Появились новые кадры падения троих парней из окна во время квеста в Башкирии
Момент падения студентов из окна во время квеста в Стерлитамаке попал на видео
Трое студентов выпали из окна во время квеста в Стерлитамаке. Молодые люди, решив логические задачи, должны были выбраться из одной комнаты в другую, но события развернулись необычным образом. Об этом 360.ru рассказала сотрудница квест-комнаты Виктория.
«Не понимаем и не знаем, как так получилось. В СМИ пишут, что актер их (парней, который проходили квест — прим. ред.) запугал шокером. Информация недействительна. Актер находился в соседней комнате. Как они выпали, как они там навалились на это окно — мы не видели. Сказать ничего не можем. Сейчас разбирается полиция, прокуратура», — отметила она.
Подобный случай произошел впервые, отметила Виктория. Перед каждой игрой участникам проводят инструктаж, рассказывают, что можно, а чего нельзя делать. Также игрокам объясняют, как действовать, если им страшно и нужно выйти или нужна подсказка.
«Актер работает больше года у нас. Опытный», — добавила Виктория.
Во время квеста под названием «Дом кукольника» ребята должны были выйти из комнаты, где произошел несчастный случай, но почему-то они в нее вернулись. Затем игроки выпали из окна второго этажа. Что именно произошло — пока неизвестно.
Ранее Telegram-канал Mash Batash сообщал, что актер квеста якобы прижал посетителей к окну электрошокером, под их весом рама начала трещать, и парни выпали из окна. По данным РБК, молодые люди получили травмы, двоих из них госпитализировали. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них виден момент падения молодых людей и лужи крови. Как писала «Газета.ru», пострадавшие — студенты.
Ранее произошел другой шокирующий случай: в квест-руме Махачкалы «Дом ужаса» заживо сгорели две студентки. Девушки проходили испытание, привязанными к стулу. Аниматор поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы. Огонь вспыхнул моментально, а люди оказались в ловушке. Актера задержали и заключили под стражу.