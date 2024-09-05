Появились новые кадры падения троих парней из окна во время квеста в Башкирии

Момент падения студентов из окна во время квеста в Стерлитамаке попал на видео

Трое студентов выпали из окна во время квеста в Стерлитамаке. Молодые люди, решив логические задачи, должны были выбраться из одной комнаты в другую, но события развернулись необычным образом. Об этом 360.ru рассказала сотрудница квест-комнаты Виктория.

«Не понимаем и не знаем, как так получилось. В СМИ пишут, что актер их (парней, который проходили квест — прим. ред.) запугал шокером. Информация недействительна. Актер находился в соседней комнате. Как они выпали, как они там навалились на это окно — мы не видели. Сказать ничего не можем. Сейчас разбирается полиция, прокуратура», — отметила она.

Подобный случай произошел впервые, отметила Виктория. Перед каждой игрой участникам проводят инструктаж, рассказывают, что можно, а чего нельзя делать. Также игрокам объясняют, как действовать, если им страшно и нужно выйти или нужна подсказка.

«Актер работает больше года у нас. Опытный», — добавила Виктория.

Во время квеста под названием «Дом кукольника» ребята должны были выйти из комнаты, где произошел несчастный случай, но почему-то они в нее вернулись. Затем игроки выпали из окна второго этажа. Что именно произошло — пока неизвестно.