«Все меняется каждый час». Жительница Карелии рассказала о последствиях ЧП с дамбой

Несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления из-за размыва перемычки на Беломорканале в Карелии. Угроза сохраняется и для домов, расположенных дальше от места ЧП. Подробности в комментарии 360.ru рассказала местная жительница Елена.

По словам женщины, дом, в котором живут ее родители, находился дальше от плотины, чем три здания, которые снесла стихия. Поэтому семье все же повезло. Пострадали именно морально, пояснила собеседница 360.ru.

У Елены на участке смыло ворота, огород, бочки, затопило подвал. Также она отметила, что нескольких людей унесло потоком воды, и найти удалось пока не всех.

«У кого-то машины унесло, у кого-то лодки находят в других населенных пунктах», — добавила она.

Кроме того, Елена сообщила, что МЧС разослало сообщения о повышении уровня воды в более удаленных от плотины населенных пунктах.