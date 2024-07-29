Временную перемычку размыло на Беломорско-Балтийском канале в Карелии

Фото: РИА «Новости»

Временную перемычку, установленную на время реконструкции, размыло между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Выехал в Сегежский округ. <…> Сообщение об аварии поступило в 06:34», — уточнил он.

По информации Парфенчикова, по направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», а при шлюзе прописаны 11 человек.

На место аварии направили профильные службы. Также привели в готовность санавиацию, силы и средства медицины катастроф.

Из-за размытия перемычки ввели режим ЧС. Об этом объявила во «ВКонтакте» глава Сегежского округа Марина Гусева.

«Нахожусь на месте происшествия с самого утра, оперативную информацию буду сообщать незамедлительно», — подчеркнула она.

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