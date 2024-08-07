«Все это время жил на пороховой бочке». Сосед — о взорвавшейся квартире в Лобне

Источник 360.ru: бывший хозяин взорвавшейся квартиры в Лобне хранил там снаряды

Бывший хозяин квартиры в Лобне, где 7 августа взорвалась граната, выкапывал и приносил туда на хранение разнообразные советские боеприпасы. Об этом рассказал источник 360.ru.

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