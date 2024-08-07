Бывший хозяин квартиры в Лобне, где 7 августа взорвалась граната, выкапывал и приносил туда на хранение разнообразные советские боеприпасы. Об этом рассказал источник 360.ru.
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