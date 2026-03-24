«Все дороги смыло». Жители Камчатки пожаловались на подтопления после аномальной зимы

Жители Камчатки жалуются на затопленные дороги и сход снега вместе с асфальтом

В Камчатском крае растаял снег, началось весеннее половодье. При этом жители Петропавловска-Камчатского тут же столкнулись с подтоплениями и другими проблемами. Об этом они рассказали 360.ru.

«Все дороги смыло. Ездим как после бомбежки. До сих пор последствия января не побеждены», — посетовал один из них.

Также мужчина напомнил о недавнем трагическом случае гибели женщины, на которую упала глыба льда. Мэр Евгений Беляев обвинил в произошедшем управляющую компанию, отметив, что еще в январе ей предписывали очистить именно эту крышу.

На ситуацию повлияли и недавние осадки в городе — за сутки выпало почти полторы месячные нормы дождя.

«Ливневая канализация была забита из-за отвратительной работы администрации. Местами образовывались озера на центральных улицах. Весь асфальт практически растаял вместе со снегом», — добавил еще один собеседник 360.ru.

