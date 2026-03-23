Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности при паводке

С приходом весны повышается риск подтоплений из-за таяния снега. Важно быть готовым к возможным последствиям и знать, как обезопасить себя и близких.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин предупредил, что многие недооценивают угрозу паводка и начинают подготовку слишком поздно. «Если ваш дом попадает в зону риска, готовиться нужно заранее», — подчеркнул специалист.

Прежде всего, необходимо очистить территорию от снега, прочистить водоотводные канавы и трубы. Также следует собрать «тревожный чемоданчик», в который нужно положить документы, деньги, аптечку, теплые вещи, резиновые сапоги, зарядки для телефонов и фонарик с батарейками. Не забудьте сделать запас еды и воды на несколько дней. Ценные вещи и технику лучше перенести на верхние этажи или чердак, а из подвалов и погребов убрать все съестное.

Сергей Щетинин напомнил, что в случае подтопления действовать нужно быстро и спокойно. Важно следить за экстренными сообщениями и не занимать телефон без необходимости. Перед уходом из дома необходимо обесточить электричество, перекрыть газ и воду, затушить печи. Если вы остаетесь в доме и вода продолжает прибывать, поднимитесь на верхние этажи, чердак или крышу и подавайте сигналы спасателям.

Когда вода уйдет, прежде чем войти в дом, убедитесь, что жилье безопасно. Проверьте, не повреждены ли стены и перекрытия, нет ли угрозы обрушения. Убедитесь, что нет утечки газа, повреждений проводки, водопровода и канализации. Проветрите все помещения и не включайте электроприборы до проверки специалистами.