Жительница Петропавловска-Камчатского погибла из-за рухнувшей с крыши глыбы льда

В Петропавловске-Камчатском на автобусной остановке погибла 54-летняя женщина. По предварительным данным, на нее рухнула глыба льда с крыши соседнего дома.

«В результате обрушения конструкции крыши она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда бригады скорой помощи», — сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев обвинил УК в гибели женщины от падения льда.

«Главный преступник в этой ситуации — халатность. Вопросы вновь к управляющей компании, своим бездействием допустившей гибель мужчины в январе этого года», — написал он в телеграм-канале.

С начала года УК трижды предписывали очистить крыши домов от снега. Одно из предостережений касалось именно этого дома — по адресу Советская, 38, отметил Беляев.

В Петропавловске-Камчатском за последний месяц произошло четыре случая падения наледи с крыш на людей. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее ледяная глыба рухнула на двух женщин с младенцем и собаку на Урале. Ребенок чудом не пострадал, коляску напополам сломало. При этом УК отчиталась о чистке снега на крыше этого дома. Прокуратура начала проверку.