Страдающий ОКР житель Москвы пытался зарезать жену и сына

В Москве мужчина напился в собственной квартире и попытался зарезать жену и сына, его задержали по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следственного управления СК.

По данным следствия, он четыре раза ударил ножом супругу и восемь — ребенка. Однако их удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Источник 360.ru сообщил, что 43-летний нападавший работает у супруги-бизнесвумен в салоне оптики продавцом-консультантом. В прошлом году его штрафовали за то, что он выпивал в неположенном месте. Кроме того, мужчина наблюдается в частной клинике с диагнозом «обсессивно-компульсивное расстройство».

Что именно стало причиной кровавого конфликта, пока неизвестно.

Ранее в Туве мужчина после ссоры облил жену бензином и поджег. Женщина чудом осталась жива.