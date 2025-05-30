«Все были в шоке». Соседи найденного в Краснодаре ребенка-маугли рассказали о его семье

Мальчика-маугли, который годами был взаперти, нашли в квартире в Краснодаре

Сосед найденного в Краснодаре ребенка-маугли рассказал 360.ru о закрытом и асоциальном образе жизни семьи. По его словам, женщины, вероятно, мать и бабушка ребенка, практически не выходили на улицу.

«Они четыре года назад купили квартиру. <… > Она (предположительно, мать мальчика — прим. ред.) не выходила. Женщина, которая постарше, тоже пряталась от людей, прятала лицо. Ни с кем не общалась, поэтому звонили часто в полицию. Полиция не могла попасть в квартиру», — сообщил собеседник 360.ru.

Как рассказал мужчина, соседи иногда слушали крики мальчика, но думали, что он болен и в целом не может общаться. Однако, когда врачи задавали вопрос ребенку, он отвечал.

«Все были в шоке, все думали, что он просто больной мальчик, который кричит, а по факту оказалось, наверное, по-другому…», — подчеркнул он.

Как сообщил Telegram-канал Baza, ребенка-маугли мать несколько лет не выпускала из квартиры. В мае прохожие обратили внимание на мальчика, который выбрасывал вещи и мусор из окна дома на Карасунской улице и кричал. Тогда появились предположения, что ребенок таким образом пытается просит о помощи.

В квартире, где жил ребенок, были антисанитарные условия.

«Я лично туда не попадал, но сказали, что да, там забаррикадировались, дверь закрыли, и продукты все с плесенью, и тому подобное. Ванна заброшена вещами какими-то, в ванной ребенок не купался», — отметил собеседник.

Ранее сотрудники полиции изъяли из семьи в Казани шестилетнюю девочку-маугли. В квартире был беспорядок: повсюду мусор и остатки еды. Мать девочки забрали в полицию, а ее саму — в поликлинику для обследования.