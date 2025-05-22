Девочку-маугли нашли в квартире в Казани

Сотрудники полиции изъяли из семьи в Казани шестилетнюю девочку-маугли. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на управление МВД по Татарстану.

На кадрах оперативников можно увидеть, что квартира захламлена, повсюду валяются мусор и остатки еды. Мать девочки доставили в отдел полиции, а ее саму — в поликлинику на обследование.

Полицейские проводят проверку и выясняют, почему органы опеки не реагировали на условия содержания ребенка.

Ранее в Липецкой области возбудили дело против матери четверых детей, которая снимала на видео, как оскорбляет их, в том числе матом, угрожает избить их и облить кипятком. Например, младшей дочери она приказала взять нож и пойти на улицу убить собаку.