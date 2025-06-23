Всадник на коне попал под колеса в Магнитогорске

В Магнитогорске под колеса автомобиля попал всадник на коне. Авария произошла на пешеходном переходе через улицу Зеленый Лог, сообщил Telegram-канал «112» .

Всадник гнал лошадь по зебре через проезжую часть возле перекрестка. У самого бордюра на них наехала машина. Животное упало, повалив за собой мужчину, и сбежало с места ДТП. В каком состоянии ее владелец, неизвестно.

Крупное ЧП с животным произошло в Крыму. Во время кормления лев набросился на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, разорвал ему мышцы на шее и трахею. Мужчину с сильной потерей крови и в тяжелом состоянии увезли в больницу, где провели трехчасовую операцию. Рассматривается вопрос о переводе в больницу имени Семашко. Следком начал проверку.