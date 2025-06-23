Всадник на коне попал под колеса в Магнитогорске

«112»: в Магнитогорске автомобиль сбил всадника на пешеходном переходе

Frank Rumpenhorst/dpa
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/www.globallookpress.com

В Магнитогорске под колеса автомобиля попал всадник на коне. Авария произошла на пешеходном переходе через улицу Зеленый Лог, сообщил Telegram-канал «112».

Всадник гнал лошадь по зебре через проезжую часть возле перекрестка. У самого бордюра на них наехала машина. Животное упало, повалив за собой мужчину, и сбежало с места ДТП. В каком состоянии ее владелец, неизвестно.

Крупное ЧП с животным произошло в Крыму. Во время кормления лев набросился на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, разорвал ему мышцы на шее и трахею. Мужчину с сильной потерей крови и в тяжелом состоянии увезли в больницу, где провели трехчасовую операцию. Рассматривается вопрос о переводе в больницу имени Семашко. Следком начал проверку.

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