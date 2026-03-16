Временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара утром 16 марта

В аэропорту Краснодара (Пашковский) ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве.

Ночью украинские боевики атаковали промышленную зону Лабинска в Краснодарском крае. После этого начался пожар на территории нефтебазы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Всего силы ПВО за прошедшую ночь сбили 145 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 53 — над Московским регионом. Аэропорт Жуковский ограничил прием и отправку рейсов для безопасности полетов.