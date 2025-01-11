Ограничения на полеты ввели в Казани, Нижнекамске и Ульяновске

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Telegram-канал Baza сообщил, в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели план «Ковер». Ограничения на вылет и на прилет объявили из-за угрозы атаки БПЛА.

Работу воздушных гаваней также ограничивали 5 января. Временные меры вводили в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми. В результате на запасных аэродромах приземлились девять пассажирских лайнеров. Направлявшийся в Пермь борт сел в Екатеринбурге, а два вылетевших в Ижевск самолета перенаправили в Киров.