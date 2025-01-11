В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорт Саратова временно приостановил работу: он не принимает и не отправляет рейсы. Об ограничениях утром 11 января сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — отметил представитель Росавиациию

Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность полетов. Подробности не уточняются.

В этот же день ограничения на полеты вводили в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. По данным Telegram-канала Baza, вводился план «Ковер». Ограничения на вылет и прилет действуют из-за угрозы атаки беспилотников.

Запрет сняли спустя 45 минут. В период действия ограничений два самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.