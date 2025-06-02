Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста под Брянском детей

Пострадавших при крушении моста в Брянской области детей выпустили из реанимации

Получивших серьезные травмы при обрушении моста в Брянской области двух детей перевели из реанимации в отделение травматологии. Об этом сообщил директор Клиники доктора Рошаля, заслуженный врач России Александр Брянцев. Видео с его заявлением опубликовала пресс-служба лечебного учреждения.

Врач пояснил, что обоих несовершеннолетних доставили в очень тяжелом состоянии. Одного на сутки поместили в реанимацию, второму провели срочную операцию, и к ночи его состояние стабилизировалось.

«Один ребенок прооперирован накануне. Одного ребенка из отделения реанимации перевели в отделение травматологии. Так что двое детишек находятся вместе с папой» — подчеркнул Брянцев.

В результате обрушения моста на проходивший через Выгоничский район пассажирский поезд травмы получили два брата: мальчик семи лет и пятимесячный младенец. Их мать, врач Детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня, погибла на месте от полученных травм.

Общее число пострадавших пассажиров поезда в результате обрушения моста к утру понедельника, 2 июня, выросло до 104 человек. Такие данные привел губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он пояснил, что в больницы Москвы обратились еще 22 человека с пострадавшего поезда.