Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 100 человек
Брянский губернатор Богомаз заявил о 104 пострадавших при обрушении моста
Общее число пострадавших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выросло до 104 человек. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что в больницы Москвы обратились 22 человека после прибытия поезда, получившего повреждения от обрушения моста.
«В Брянской области находятся 38 человек. Всего с учетом того, что еще люди обращались, плюс 33 человека, которым была оказана помощь. Они ушли домой. Всего на сегодня у нас 104 пострадавших», — заявил Богомаз.
Губернатор уточнил, что в тяжелом состоянии три человека. Состояние остальных врачи оценили как средней и легкой тяжести. Он отметил, что число погибших не изменилось и составило семь человек. Среди жертв оказалась врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня.
Обрушение моста в Выгоничском районе Брянской области произошло в ночь на минувшее воскресенье, 1 июня. Обломки строения упали на проходивший пассажирский поезд. В связи с гибелью людей Александр Богомаз объявил в регионе трехдневный траур, который начался в понедельник, 2 июня.