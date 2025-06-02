«Она была ангелом». Раскрылись обстоятельства гибели детского врача в поезде под Брянском

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Горыня погибла в крушении поезда у Брянска

Из-за обрушения моста в Брянской области погибла врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня. Об этом рассказала учредитель фонда Лидия Мониава, сообщило РИА «Новости» .

Виолетта Горыня ехала в поезде со всей семьей. Ее сопровождали муж и двое детей. На верхней полке ехал супруг, он не пострадал.

Оба ребенка получили травмы и переломы. Младшему всего пять месяцев, старшему семь лет. Их оперативно доставили в столичный госпиталь, младенца переправили вертолетом санитарной авиации.

Женщина же скончалась от полученных травм на месте. Ей было 32 года. Виолетта Горыня работала педиатром и врачом паллиативной помощи, была сотрудницей хосписа с 2020 года. Она находилась в декретном отпуске.

Газета kp.ru дополняет, что семья Горыни ездили навещать родственников. Они решили возвращаться в Москву поездом.

Главный врач «Дома с маяком» назвал Виолетту Горыню «ангелом». Он пояснил, что медик помогала людям понять, как провести последние недели со своим неизлечимо больным ребенком.

Мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая. В этот момент под ним шел пассажирский поезд из Климова в Москву. С рельсов сошли локомотив и четыре вагона. Погибли семь человек, еще около 70 пострадали.