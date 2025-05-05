Тела погибших после взрыва в Москве сняли через окна

Тела погибших из-за взрыва в многоэтажном доме на юго-западе Москвы убрали из проемов окон. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Погибшие при пожаре после тушения оставались некоторое время видны через оконные проемы с высаженными взрывом рамами. На данный момент, по данным агентства, всех погибших извлекли из разрушенного здания.

Местная жительница рассказала, что из взорвавшейся квартиры спасли только маленькую девочку. Больше в помещении никто не выжил. Ребенка заблокировало в квартире дверью, его вытащили соседи с нижних этажей.

Пострадавший в огне сосед пытался спасти и женщину, хозяйку квартиры. Но сделать этого не удалось — мужчине придавило ногу.

Взрыв и крупный пожар произошли в многоквартирном доме на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева вечером в воскресенье, 4 мая. 360.ru собрал всю информацию о происшествии.