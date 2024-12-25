Врачи МЧС России с медицинским оборудованием прибыли в Актау

Спецборт МЧС России прибыл на место крушения пассажирского самолета Embraer 190, летевшего из Баку в Грозный. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС.
Самолет Ил-76 МЧС приземлился в городе Актау Республики Казахстан.
«На борту авиации чрезвычайного ведомства врачи отряда „Центроспас“, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, группа специалистов Минздрава России», — уточнили в МЧС.
Родственники пострадавших в результате крушения в аэропорту Грозного ожидают информации о близких. Один из них поделился с 360.ru своей историей.
Ранее посольство России обнародовало национальность членов экипажа и пассажиров разбившегося самолета. По данным посольства, все члены экипажа являются гражданами Азербайджана.
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