Врачи МЧС России с медицинским оборудованием прибыли в Актау

МЧС: самолет с врачами и медоборудованием приземлился в Актау

Спецборт МЧС России прибыл на место крушения пассажирского самолета Embraer 190, летевшего из Баку в Грозный. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС.

Самолет Ил-76 МЧС приземлился в городе Актау Республики Казахстан.

«На борту авиации чрезвычайного ведомства врачи отряда „Центроспас“, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, группа специалистов Минздрава России», — уточнили в МЧС.

Родственники пострадавших в результате крушения в аэропорту Грозного ожидают информации о близких. Один из них поделился с 360.ru своей историей.

Ранее посольство России обнародовало национальность членов экипажа и пассажиров разбившегося самолета. По данным посольства, все члены экипажа являются гражданами Азербайджана.