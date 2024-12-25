Посольство России раскрыло национальность членов экипажа упавшего близ Актау самолета

Все члены экипажа самолета, упавшего близ города Актау в Казахстане, являются гражданами Азербайджана. Об этом сообщило посольство России в Казахстане.

Ранее в СМИ распространили информацию, что один из пилотов мог быть россиянином. Авиакомпания сообщила, что на борту самолета находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа.

«Среди пассажиров: 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана, три гражданина Кыргызстана, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана», — говорится в сообщении дипмиссии.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау. В результате падения Embraer 190 погибли 38 человек. Спасатели забрали с места падения лайнера тела всех погибших, большинство из них сильно обгорели.