«Он хотел все время ко мне». Дядя выжившего в авиакатастрофе рассказал о состоянии племянника
Дядя выжившего в авиакатастрофе рассказал о состоянии племянника
Один из выживших пассажиров авиалайнера Embraer 190, 21-летний парень, летел в гости к своему дяде. Мужчина встречал своего племянника в аэропорту Грозного. В беседе с 360.ru он рассказал, что молодой человек давно хотел приехать в гости.
«Я в гости пригласил его. Он хотел все время ко мне, к дяде. [Говорил,] к тебе хочу. И вот», — рассказал собеседник 360.ru.
По словам мужчины, с его племянником все хорошо. Об этом он узнал из видео в интернете.
«На видео узнал. Жив, здоров, все нормально», — сказал мужчина.
Также в распоряжении 360.ru появилось видео из аэропорта Грозного, где родственники выживших и погибших в авиакатастрофе дожидаются вестей о своих близких.
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что в результате крушения самолета погибли 38 человек. Еще 29 человек получили травмы и ранения, в том числе двое детей, добавил министр.
Ранее в Актау нашли черный ящик разбившегося Embraer 190.