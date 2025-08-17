Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на северо-востоке Москвы

Трехлетняя девочка вывалилась из окна многоэтажки на северо-востоке Москвы. С травмами ребенка доставили в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
«Оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры шестого этажа жилого дома в Студеном проезде выпала девочка», — уточнили в сообщении.
Ребенок жив. По факту ведутся проверки, ход и результаты процесса контролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура.
Ранее трехлетний мальчик насмерть разбился при падении из окна на Изюмской улице в Южном Бутове. Он сам открыл дверь квартиры, вышел на лестничную площадку, дотянулся до окна и выпал. Мать на момент происшествия находилась в квартире.
