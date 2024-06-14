Возникновение пожара в ОКБ «Сухого» в Москве опровергли

ОАК: пожара на территории ОКБ «Сухого» в Москве не было

Пожара на территории опытно-конструкторского бюро «Сухого» в Москве не было, предприятие работает штатно. Об этом заявила пресс-служба Объединенной строительной корпорации (ОАК), опровергнув ряд публикаций в СМИ.

«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ „Сухого“. В связи с этим сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ „Сухого“ не было», — говорится в Telegram-канале ОАК.

Пресс-служба уточнила, что пожар случился на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда». Производственная деятельность там давно не ведется.

Нежилое здание заполыхало ночью. Очаг располагался на четвертом этаже. Огонь перекинулся на крышу, которая в итоге обрушилась. Возгорание распространилось на 800 квадратных метров. На месте работали свыше 70 спасателей, они применяли для тушения 25 спецмашин.