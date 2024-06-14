Кровля обрушилась на пожаре в здании около ОКБ «Сухого» на севере Москвы

Пожар в нежилом здании на Боткинском проезде в Москве распространился на 800 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.
«Произошло обрушение кровли. На месте работают более 70 специалистов и 25 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
Пожар разгорелся в неэксплуатируемом здании рядом с ОКБ «Сухого». Очаг возгорания находился на четвертом этаже нежилого строения, позже огонь перекинулся на крышу. Ранее спасатели сообщили, что конструкторское бюро пожар не затронул. На объект выехали сотрудники МЧС. В Сети очевидцы сообщают, что дым от пожара идет в сторону Боткинской больницы.